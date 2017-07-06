В Подмосковье внучка заколола вилкой пенсионерку

В подмосковном городе Видное 28-летняя женщина жестоко расправилась со своей бабушкой. Внучка заколола пенсионерку вилкой, передает Ura.ru.

Как установили правоохранители, женщина сначала избила и связала свою мать, затем пошла в комнату к бабушке и убила 86-летнюю пенсионерку. После этого жительница Подмосковья четыре дня измывалась над телом женщины, пытаясь его расчленить.

Не справившись одна женщина позвонила своему другу и попросила его помочь скрыть следы преступления, однако мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Когда правоохранители приехали на место преступления, женщина заявила им, что избавила мир от нечисти.