Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию

Из психиатрической больницы Орла сбежал неоднократно судимый пациент. Когда его пытались задержать у него дома, тот захватил в заложницы женщину-полицейского и, хаотично стреляя из ее пистолета по сторонам, пробил себе путь к свободе.

"Он в центре Орла взял в заложники женщину-полицейского, затем ранил ее ножом. На данный момент сотрудник полиции освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина задержан, мотивы преступления уточняются", – отметили в Следственном комитете по Орловской области.

Как сообщили правоохранители, мужчина сбежал из областной психиатрической больницы. Для его поимки к нему домой отправились сотрудники полиции.

"Полицейские приехали на указанный адрес, чтобы задержать беглеца, однако ему удалось завладеть табельным оружием полицейского, взять ее в заложники и ранить женщину ножом. После чего он вышел из квартиры, расположенной на переулке Воскресенский вместе с полицейским и проследовал до Орловского парка культуры и отдыха. Во время следования он из табельного оружия полицейского стрелял по прохожим... Жертв удалось избежать", – сообщил представитель регионального управления Следственного комитета.

О задержании преступника отчитались и в областном управлении МВД. По предварительным данным, злоумышленник был неоднократно судим, сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем очевидцы сообщают подробности происшествия. Оказывается, изначально беглый псих хулиганил в подъезде. Жители дома позвонили в полицию. Ближайший наряд патрульно-постовой службы отправился по указанному адресу и нарвался на нож неадеквата. И только после этого сумасшедший, угрожая все тем же ножом, взял в заложницы женщину-полицейского и, расчищая себе путь выстрелами из ее табельного оружия, пытался прорваться на волю, в парк. Где и был в итоге задержан.