Жительница Сургута получила 336 млн за полгода

В истории успеха 40-летней жительницы Сургута, которая за полгода получила 336 миллионов рублей, разобрались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, передает URA.Ru. Сообщается, что женщина скооперировалась с гражданкой одной из стран Центральной Азии и создала сообщество, в которое вошли свыше десяти человек. Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет регистрировали на свои имена юридические лица. В награду им доставалось от десяти до 20 тысяч рублей. Эти подставные фирмы использовались для обналичивания денег. Доходы руководительницы преступной группы и составили 336 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное образование юридического лица". Максимальное наказание, которое грозит предприимчивой сургутчанке, составляет пять лет лишения свободы.