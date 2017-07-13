Проектировщика "Зенит-Арены" задержали за порно с животными

В Санкт-Петербурге задержали проектировщика стадиона "Зенит-Арена" Кшиштофа Поморски. Мужчину обвиняют в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных, передает "Фонтанка".

Задержание бизнесмена проходило в офисе, который расположен в деловом квартале "Невская ратуша" в Дегтярном переулке. Ордер на арест Поморски выдала Польша. Проектировщик был заочно приговорен к лишению свободы в Польше в январе 2016 года. Предположительно, Поморски распространял порнографию в с 2005 по 2009 годы.