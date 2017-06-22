Тела пропавших зимой юноши и девушки нашли на чердаке

На чердаке одного из домов города Гусева в Калининградской области были обнаружены тела 18-летней девушки и 19-летнего юноши без признаков, указывающих на криминальный характер их смерти, передает Flashnord. Для установления точных причин гибели молодых людей была назначена эксперитиза. Известно, что они пропали еще зимой. В декабре девушка вместе с юношей ушла с занятий Черняховского педагогического колледжа. Позже поступали разрозненные сообщения о том, что знакомые видели их в Гусеве, однако на связь молодые люди не выходили. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой региональным управлением Следственного комитета будет принято процессуальное решение.
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