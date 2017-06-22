В Нижнем Тагиле детскому хирургу сломали челюсть

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью детскому врачу-хирургу, передает "Газета.ru". Инцидент произошел в детской городской больнице Нижнего Тагила. Мужчина вступил в конфликт с хирургом в его кабинете, ударил его по голове. В результате врач получил перелом скуловой области. Сообщается, что конфликт произошел на почве личной неприязни между обвиняемым и потерпевшим и не связан с его профессиональной деятельностью.