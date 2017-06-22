Калининградцы почтили память погибших в годы войны

В самом западном российском регионе почтили память 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В ночь с 21 на 22 июня калининградцы приняли участие в акции "Свеча памяти".

По традиции 22 июня жители и гости области, ветераны и представители общественных организаций возложили венки и цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. В церемонии принял участие врио главы региона Антон Алиханов.

"Мы заплатили огромную цену за то, чтобы обрести нашу малую родину, называть эту землю российской", – сказал руководитель Калининградской области и призвал всех почтить память погибших защитников Отечества.





В годовщину начала Великой Отечественной войны, в ночь с 21 на 22 июня, калининградцы приняли участие во всероссийской патриотической акции "Свеча памяти". Ее уже не первый год организует агентство по делам молодежи Калининградской области и центр молодежи.

На "Пост №1" у Вечного огня заступили четыре почетных караула из калининградского лицея №35 и храбровской школы. Собравшиеся возложили цветы у мемориала, а также выложили из лампадок фигуры журавлей и запустили в небо белые шары в память о погибших в Великой Отечественной войне.





Свечу памяти у мемориала 1200 воинам-гвардейцам рано утром зажег также и глава региона Антон Алиханов, поклонившись подвигу защитников Отечества.

В преддверии 22 июня в Калининградском областном историко-художественном музее прошла акция "Строки, опаленные войной". Ее участники прочитали отрывки из книг о Великой Отечественной войне.