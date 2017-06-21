На Урале при обрушении дамбы пострадали дети

В городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло частичное обрушение дамбы. В результате пятеро детей упали в воду, двое пострадавших были госпитализированы.
"Мы просто стояли на дамбе
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не прыгали, ничего, когда она обрушилась. Все живы, в целом все нормально", – цитирует URA.RU одну из школьниц. По факту случившегося проводится проверка.
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