На Урале при обрушении дамбы пострадали дети

В городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло частичное обрушение дамбы. В результате пятеро детей упали в воду, двое пострадавших были госпитализированы.

"Мы просто стояли на дамбе – не прыгали, ничего, когда она обрушилась. Все живы, в целом все нормально", – цитирует URA.RU одну из школьниц. По факту случившегося проводится проверка.

