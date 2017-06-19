Под Новогородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер

Следственные органы Новгородской области проводят проверку по факту гибели подростка, передает Flashnord со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального управления ведомства. 18 июня правоохранительным органам поступило сообщение об обнаружении тела 14-летнего мальчика на берегу реки Молога в городе Пестово. По предварительным данным, юноша в компании еще двух приятелей нашел на улице бутылку с неизвестной жидкостью. Ребята выпили ее содержимое, после чего один из них умер. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, судебно-медицинские и химические экспертизы.