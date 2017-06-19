Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
Почтить память депутата прибыли и саратовские парламентарии, а также ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко и руководитель Московского государственного института культуры Иван Лобанов.
Депутат Госдумы Олег Грищенко ушел из жизни 17 июня в возрасте 50 лет. Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, парламентарий скончался после продолжительной болезни.
Грищенко с декабря 2005 года исполнял обязанности мэра Саратова. В марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой города, в 2011 году был переизбран на эту должность. В сентябре 2016 был избран года депутатом нижней палаты парламента от партии "Единая Россия". Грищенко трудился в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
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