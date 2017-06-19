Володин приехал в Саратов проститься с депутатом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратов, чтобы проститься с депутатом нижней палаты парламента Олегом Грищенко. Помимо думского главы на траурную церемонию приехали вице-спикеры нижней палаты парламента Владимир Васильев и Сергей Неверов.

Почтить память депутата прибыли и саратовские парламентарии, а также ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко и руководитель Московского государственного института культуры Иван Лобанов.

Депутат Госдумы Олег Грищенко ушел из жизни 17 июня в возрасте 50 лет. Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, парламентарий скончался после продолжительной болезни.

Грищенко с декабря 2005 года исполнял обязанности мэра Саратова. В марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой города, в 2011 году был переизбран на эту должность. В сентябре 2016 был избран года депутатом нижней палаты парламента от партии "Единая Россия". Грищенко трудился в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.



