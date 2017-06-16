Мужчина бросил с балкона зажигалку в голову младенца
Из-за инцидента трехмесячный ребенок был доставлен в Центральную районную больницу. Самого хулигана уже задержали полицейские.
По данным правоохранительных органов, происшествие случилось на улице Советской. "По данному факту проводится проверка", – цитирует представителя пресс-службы ГУМВД по Московской области РИА Новости.
Выяснилось, что у кинувшего зажигалку мужчины произошел конфликт с отцом малыша. Он хотел бросить предмет в отца, но попал в младенца. Теперь за свой необдуманный поступок в порыве гнева ему придется отвечать перед законом.
Ранее в Москве произошел еще один жестокий инцидент с участием несовершеннолетнего. В ходе него 38-летний мужчина вмешался в конфликт детей и ударил ногой по лицу 12-летнего ребенка. Напавшим оказался отец одного из повздоривших мальчиков.
Это произошло 14 мая во дворе жилого дома на 2-ой Прядильной улице. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом ушной раковины. Обидчиком оказался полицейский.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Сотрудник УВД на Московском метрополитене нанес несколько ударов подростку, избившему его сына. Управление МВД по Москве проводит проверку по данному факту", – цитирует представителя пресс-службы столичного управления МВД агентство городских новостей "Москва".
"В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, установленное действующим законодательством" – заключил он. Кроме того, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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