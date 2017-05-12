Мужчина избил подростка дубинкой на детской площадке

На детской площадке во дворе дома №14 на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге на двух подростков 16 и 17 лет напал вооруженный телескопической дубинкой незнакомец. Мужчина пришел туда с маленьким ребенком и в грубой форме потребовал от ребят уйти, а в ответ на возражения набросился на них и нанес младшему из оппонентов удары по телу и голове.

"Он достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать. Потом скрылся с места происшествия", – цитирует Flashnord представителя правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Полиция устанавливает личность злоумышленника.