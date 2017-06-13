Москвич до полусмерти избил подростка

На юго-востоке Москвы 30-летний мужчина в ходе конфликта избил 17-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как сообщили следователи, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел.
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