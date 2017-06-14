В центре Барнаула коммунальщики откопали массовое захоронение

При проведении ремонтных работ в районе пересечения улицы Ползунова и Социалистического проспекта в центре Барнаула коммунальщики обнаружили костные останки людей, передает "Газета.ru". На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители организовали проверку с целью определить давность останков. Сообщается, что два века назад на этом месте находилось кладбище.