В Тульской области завершается фестиваль Толстой Weekend

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области завершается театральный фестиваль Толстой Weekend. Свои интерпретации произведений великого русского писателя представители творческие труппы из России и зарубежья.

В этом году "Толстой Weekend" проводится только во второй раз, однако мероприятие уже стало важным культурным событием в масштабах всей страны. Неслучайно министр культуры России Владимир Мединский внес его в календарь значимых творческих мероприятий этого года в России.

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Фестиваль стартовал в пятницу, 9 июня, при этом изначально планировалась, что он будет проведен в сентябре. Перенос мероприятия на июнь связан с днем рождением музея "Ясная Поляна", которому этим летом исполняется 96 лет.

Выступая на открытии фестиваля в пятницу, 9 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что это знаменательное событие для региона. "Здесь собрались одни из лучших театральных коллективов. И люди, которые любят и ценят творчество Льва Николаевича Толстого. Мы гордимся, что второй год подряд проводим этот фестиваль. Это становится доброй и хорошей традицией", – подчеркнул он.

Свои интерпретации произведений Льва Толстого представители 12 театров. Спектакли прошли на 12 площадках: главная и малая сцены, Дом Волконских, парк Клины и яблоневый сад.

Открылся фестиваль спектаклем "Война и мир" Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко на главной сцене. В то же время в Доме Волконских прошла дискуссия о постановках Толстого на театральной сцене, а в яблоневом саду - детская программа.

Так, одним из участников фестиваля стала Мастерская Дмитрия Брусникина с циклом "Истории об истории". Он посвящен роли личности в истории – теме, которую неоднократно поднимал великий русский писатель в своих произведениях.

Стоит отметить, что около четверти билетов на "Толстой Weekend" было выделено по социальной квоте, что позволило насладиться театральными представлениями людям вне зависимости от их достатка и материального положения.