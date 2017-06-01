Останки грибника нашли в муравейнике

Жители Прикамья обнаружили в лесу останки 60-летнего грибника, передает URA.RU. По версии следствия, у пенсионера возник конфликт с 38-летним отшельником. Тот несколько раз ударил оппонента и утопил в реке, а тело спрятал в муравейник, надеясь замести следы.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве. Сбор доказательств его причастности к преступлению продолжается, материалы будут направлены в суд.