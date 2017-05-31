Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега

Стоматолог, удалившая жительнице Санкт-Петербурга 22 здоровых зуба, сбежала от следствия. Предположительно, подозреваемая скрывается на Кавказе.

"Ее местонахождение на текущий момент не установлено", – сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Также известно, что подозреваемую не допрашивали, передает "Интерфакс". В то же время, по некоторым данным, женщина скрывается от правоохранительных органов на Кавказе.

Ранее сообщалось, что стоматолог петербургской частной клиники ради наживы удалила 43-летней пациентке 22 здоровых зуба, а затем установила на их место мосты неудовлетворительного качества. На обмане мошенница заработала более 800 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Теперь следствие проверяет факт возможных аналогичных преступлений со стороны врача. Решается вопрос об избрании меры наказания для мошенницы.

Нередко непрофессиональные действия стоматологов приводят к летальному исходу пациентов. Так, в начале марта сообщалось, что 56-летняя москвичка скончалась через сутки после посещения частной стоматологической клиники. Дантист сделал пациентке несколько уколов, а придя домой она почувствовала недомогание. Женщину экстренно госпитализировали.

Медики боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестными препаратами.