Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
"Ее местонахождение на текущий момент не установлено", – сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Также известно, что подозреваемую не допрашивали, передает "Интерфакс". В то же время, по некоторым данным, женщина скрывается от правоохранительных органов на Кавказе.
Ранее сообщалось, что стоматолог петербургской частной клиники ради наживы удалила 43-летней пациентке 22 здоровых зуба, а затем установила на их место мосты неудовлетворительного качества. На обмане мошенница заработала более 800 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Теперь следствие проверяет факт возможных аналогичных преступлений со стороны врача. Решается вопрос об избрании меры наказания для мошенницы.
Нередко непрофессиональные действия стоматологов приводят к летальному исходу пациентов. Так, в начале марта сообщалось, что 56-летняя москвичка скончалась через сутки после посещения частной стоматологической клиники. Дантист сделал пациентке несколько уколов, а придя домой она почувствовала недомогание. Женщину экстренно госпитализировали.
Медики боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестными препаратами.
Скандально известная балерина дала откровенное интервью
Dni.Ru выяснили, куда пропал популярный исполнитель
По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь
Бывший солист группы "На-На" разоткровенничался о делах в постели