Чем опасно отсутствие зубов

Удалив "задние" зубы, которые не находятся в эстетически значимых зонах, люди часто игнорируют протезирование или имплантацию. Зачем тратить время, деньги, нервы на походы к врачам, на процедуры, на которые нужно настраиваться и даже – терпеть? Ведь никто не видит, что во рту не "полный комплект". Многие считают, что зубы даны ему для красоты, но у природы на это счет другое мнение…

Улыбка – это наша социальная, коммуникативная составляющая. А изначально у зубов очень простая и понятная функция – кусать и жевать. Исходя из этого, чем же чревата пустота в зубном ряду? Во-первых, функциональными проблемами, связанными с височно-челюстными суставами (а они у нас парные, их два). Эти суставы имеют вид шарнира. После удаления зуба происходит закономерное занижение высоты прикуса, и жевательная нагрузка перераспределяется, причем, не самым лучшим образом. В итоге возникает стресс внутри сустава и его деформация. Поэтому, даже один удаленный зуб будет влиять на работоспособность всей полости рта и височно-челюстных суставов.

В Европе и Америке профессиональная гигиена и профилактика поставлены на высочайший уровень, и обращение к стоматологу там случается не тогда, когда уже возник глубокий кариес. Но даже в этих странах обращения к врачу по поводу болевых ощущений в височно-челюстном суставе входит в пятерку самых распространенных.

Это действительно очень большая проблема. К тому же нарушается биомеханика суставов. Как это происходит? Удалили зуб. И не восстановили ряд с помощью имплантата или протеза. А организм "не терпит пустоты", поэтому он начнет сближать соседние зубы, смыкать их между собой, как правило, искривляя по вертикали. Это приводит к оголению корней. А что такое зуб с оголенным корнем? Это первый "кандидат на вылет" из полости рта.

Кроме всего прочего, он испытывает повышенную нагрузку, что может иметь плачевные последствия. Во-первых, страдает эмаль, а во-вторых, разрушается костная ткань, которая "держит" зубы во рту. Это очень веские причины, чтобы незамедлительно "обзаводиться" зубами даже в эстетически незначимых зонах. Да, их никто не увидит. Но именно они сохранят "живыми" и здоровыми передние зубы, которые отвечают за эстетику.

Закономерен вопрос – какой идеальный срок протезирования или имплантации зубов на место утраченных? После удаления собственного зуба в течение двух месяцев костная ткань восстанавливается до прежней высоты. И примерно до полугода она будет держаться на этом уровне. Позднее, если нет нагрузки в виде жевательного процесса, костная ткань начнет "уходить". Или, как выражаются сами пациенты – "рассасываться" Поэтому идеальное время для имплантации – от двух до шести месяцев после удаления.

Существует пока еще не такая популярная манипуляция, как одномоментное удаление и имплантация. А она очень выгодная в плане сокращения срока установки имплантата. Сразу после того, как хирург удаляет зуб, в лунку "подсаживают" имплантат. Вокруг него "насыпают" "искусственную кость" – это минеральный порошок, который является питательной средой для собственной костной ткани. И уже через три месяца этот имплантат можно "нагружать" – ставить на него коронку. В других случаях потребуется от четырех до пяти месяцев.

Если же "пробелы" в ряду зубов появились несколько лет назад, скорее всего, доктору придется "подсаживать" кость, то есть искусственно увеличивать и ширину, и высоту "просевшей" челюстной кости. Естественно, это усложняет и процедуру имплантации, и ее стоимость. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно обращаться к стоматологу и ортопеду, и четко следовать плану, который они предложат, исходя из вашей ситуации. Только так можно сохранить и функционал, и эстетику зубов, то есть – красивую и здоровую улыбку.