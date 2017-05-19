В убежище террористов в Дагестане нашли бомбу

В селении Карамахи в Буйнакском районе Дагестана в ходе спецоперации было ликвидировано четверо боевиков, передает Life.ru. В доме, где скрывались террористы, было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.Также при осмотре убежища бандитов были обнаружены боеприпасы и большое количество оружия.