В убежище террористов в Дагестане нашли бомбу

В селении Карамахи в Буйнакском районе Дагестана в ходе спецоперации было ликвидировано четверо боевиков, передает Life.ru. В доме, где скрывались террористы, было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.Также при осмотре убежища бандитов были обнаружены боеприпасы и большое количество оружия.
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