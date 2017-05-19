Крупный пожар под Вологдой оставил десятки людей без жилья

Утром 19 мая на Набережной улице в городе Никольске Вологодской области произошло возгорание бани. Затем огонь перекинулся на несколько стоящих поблизости многоквартирных домов. "В них были прописаны 66 человек, в том числе 17 детей", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального правительства. Для того, чтобы возглавить оперативный штаб на место выехал губернатор региона Олег Кувшинников.
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