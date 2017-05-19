Пенсионерка-геймер стала звездой Сети

Пенсионерка из Новосибирска, 59-летняя Анна Сандалова рассказала о своем заработке в Сети. Пожилая женщина, известная под ником "Баба Аня", играет в компьютерные онлайн-игры и транслирует происходящее в интернете.

По словам Анны Сандаловой, любовь к играм у нее появилась еще с покупкой консоли. "Дендик (игровая приставка Dendy. – Прим. Ред.) наш любимый, дорогой", – рассказала пенсионерка. "Играла в "Марио", "Чип и Дейл", "Черный плащ", – вспомнила она.



Тем не менее, современные компьютерные игры жительнице Новосибирска долгое время не нравились. Внукам пришлось научить ее играть в Minecraft и Counter-Strike. "Сложно было уговорить ее", – заявил 18-летний Виктор. "Ей первое время не понравилось. Потом стала понимать", – пояснил он.

Спустя некоторое время Анна Сандалова не только стала профессиональным строителем и борцом с террористами, но и популярным блогером, передает сайт "Комсомольская правда". Бабушка транслирует свою игру вместе с забавными комментариями в Сети, а зрители благодарят ее "донатами", то есть небольшими суммами денег.

Недавно один из фанатов геймера перевел бабушке в подарок 40 тысяч рублей. "Только не умрите от инфаркта", – прокомментировал он свой добрый жест. На вырученные деньги пенсионерка купила новые аксессуары для более комфортной игры.

59-летняя пенсионерка из Новосибирска Баба Аня играет в культовые игры и собирает десятки тысяч рублей донатами от зрителей. pic.twitter.com/WK7yETuFAJ — BigPicture.ru (@bigpictureru) 18 мая 2017 г.

"Всем, кто мне донатил, спасибо огромное, большое. Вообще всем, кто меня поддерживал, кто со мной был вместе," – заявила Анна Сандалова. "Только не надо ругаться на канале", – заключила она.

Напомним, в марте 2016 года команда видеохостинга YouTube составила к Международному женскому дню рейтинг самых влиятельных девушек-блогеров в России. Самой популярной среди них оказалась Катя, известная под ником The KateClapp. Она рассказывает о своей жизни, шутит и проводит конкурсы для подписчиков, число которых уже превысило 5,5 миллиона человек.