День детских организаций отмечают с размахом

Российское движение школьников отмечает День детских организаций концертами и флешмобами в регионах. Также в рамках праздника проходят форумы, интеллектуальные турниры, спортивные игры и фестивали воздушных змеев. В масштабной акции примут участие более 250 школ по всей стране.

Одно из мероприятий в рамках празднования – фестиваль воздушных змеев. Он проходит сразу в 37 регионах. Так, в Воронеже змеев запускают в парке культуры и отдыха "Алые паруса", здесь же организован большой детский праздник. В течение дня участие в нем примут участие около 500 школьников и областных ветеранов пионерского движения.



Как сообщила замглавы пресс-службы Российского движения школьников Марина Решетникова, в 13 регионах страны дети присоединятся к интеллектуальным играм, созданной на основе известных телетурниров "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Умники и умницы", но с вопросами по истории движения.

Один из них пройдет в Мурманской области, а в школе №1 поселка Мурмаши Кольского района идет региональный форум "Наши идеи – наше будущее", отмечает ТАСС. Мероприятие собрало более 100 учащихся из десятка средних образовательных учреждений. Также молодых жителей поселка ждет турнир интеллектуальной игры "Брейн-ринг" с призами для победителей.

В 19 регионах школьники отмечают праздник созданием арт-объектов с символикой РДШ. Так, в Костроме полторы сотни человек высадят клумбу из 200 петуний и бархатцев, которые дети сами вырастили. Цветы образовывают солнце с лучами-эмблемами детских организаций, а центр клумбы будет из цветов российского триколора.





Самым масштабным событием Дня детских организаций станет финал Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения. Он проходит в Москве до 21 мая и собрал 140 юных музееведов из 52 регионов. В рамках состязания все они создают импровизированные музеи детских организаций и проводят по своему музею экскурсию. Оценивают работы школьников представители Государственного музея современной истории России, Музея современного искусства, Музея обороны Москвы, Музея истории ГУЛАГа.

Напомним, Российское движение школьников было создано указом президента Владимира Путина 29 октября 2015 года. К организации присоединились более 250 школ. В числе ее задач – развитие школьников, объединение и координация организации и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.