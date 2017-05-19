В Петербурге подросток-инвалид выпал из окна

В Санкт-Петербурге 14-летний инвалид выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Подросток выжил и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Происшествие случилось по недосмотру матери, передает РИА ФАН. Юноша страдает от органического поражения центральной нервной системы.