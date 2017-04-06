Жительница Карелии подбросила ребенка случайному собутыльнику

Петрозаводский суд вынес приговор местной жительницу, которая обвинялась в оставлении в опасности собственного новорожденного ребенка, передает Flashnord. Само преступление произошло еще 1 ноября 2016 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в чужой квартире, родила ребенка. Его она оставила там, а сама скрылась. Хозяин квартиры обнаружил младенца, после чего доставил его в лечебное учреждение. Нерадивая мать была приговорена к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.