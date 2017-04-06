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Регионы

В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
В Сургуте в здании частного детского сада открылся центр ритуальных услуг. В курьезной ситуации пообещал разобраться мэр города Вадим Шувалов.
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Глава города написал возмущенный пост на своей странице в Facebook. По данным одного из жителей Сургута, прокомментировавшего запись Шувалова в соцсети, детсад и похоронное бюро сосуществуют уже более года.

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"Получилось, что за одной дверью детсад, за другой — "ритуал". Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы. Учреждения дошкольного возраста – это и ответственность города", – сообщил Вадим Шувалов. "Такого соседства хотелось бы избегать, как бы ни хотелось бизнесменам заработать на аренде. Взял этот вопрос на контроль. Точно найдем решение", – заверил мэр.

Получить комментарий в частном детском садике "Гулливер" пока не удалось, поскольку директор учреждения не ответил на звонки, передает Ura.ru. Владелец здания также пока не прокомментировал ситуацию.

В свою очередь, в центре ритуальных услуг "Реквием" заявили, что ничего необычного в этой истории не видят. "Ну, написал мэр и написал. У нас все великолепно", – заявил пожелавший остаться анонимным представитель центра ритуальных услуг. Более того, он считает, что наличие детей по соседству – это не проблемы его компании.

"Согласно российскому законодательству, запрещено хранить тела умерших и заниматься подготовкой к похоронам рядом с оздоровительными и детскими учреждениями", – цитирует адвоката Виктора Наумова Metro. По его словам, расстояние, которое должно быть выдержано между подобными учреждениями, установлено санитарно-гигиеническими правилами и равняется 50 метрам.

Автор: Людмила Фоканова6 апреля 2017, 14:46

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