Жуткое видео взрыва у школы в Ростове

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент взрыва рядом со школой в Ростове-на-Дону. На ролике видны как оставивший самодельное устройство злоумышленник, так и подобравший его мужчина.

На записи видно, что неизвестный в капюшоне оставил пакет у школы и покинул территорию учебного заведения. Позже там появился Дмитрий Колесник – предположительно, сторож или дворник. Мужчина поднял бесхозный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках.

Колесник потерял несколько пальцев, а также получил ранение брюшной полости. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, его здоровью ничего не угрожает.



Между тем ученица школы №5 заявила, что слышала взрыв и крики. "Это было за 15 минут до начала уроков", – цитирует ее РИА Новости.

Самодельное устройство находилось в сумке или пакете. Колесник включил найденный фонарик и тем самым привел бомбу в действие. Следователи обнаружили металлические фрагменты капсулы со следами пороха и без поражающих элементов. Однако, по их словам, мощности взрыва хватило бы, чтобы убить ребенка.



"На месте работают специалисты, ведется дознание и проверка", – заявил представитель регионального управления Росгвардии. "До ее завершения мы воздерживаемся от распространения непроверенных подробностей", – добавил он.

Напомним, что 6 апреля около 06:30 мск у школы на Социалистической улице в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Район происшествия оцеплен, занятия в учебном заведении отменены.