Питерское метро пять раз "минировал" семиклассник

Житель Санкт-Петербурга на протяжении двух дней анонимно сообщал о бомбе на синей линии метрополитена. Телефонным минером оказался мальчик 13 лет, передает "Фонтанка".

Полицейские задержали школьника 5 апреля. Ученик седьмого класса признался, что позвонил по телефону "112" и предупредил о заложенной на "Сенной площади" бомбе. Со станции вывели 55 человек, поезда около 50 минут проезжали мимо, специалисты обследовали помещения. Ничего опасного не нашли. Кроме того, школьник добавил, что днем ранее работу "Сенной" парализовал тоже он, позвонив четыре раза.