Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA

Пьяный житель Екатеринбурга сломал палец бывшему пасенку. Мужчине не понравилось то, что школьник играет в компьютерные игры вместо того, чтобы учиться.

Как рассказали в правоохранительных органах, пьяный мужчина пришел домой к бывшей супруге и застал там ее сына. В этот момент девятилетний мальчик играл в "стрелялки" на компьютере. Сообщается, что виртуальные подвиги ребенок совершал в одной из игр франшизы GTA.

Бывшего отчима возмутило то, что школьник развлекается вместо того, чтобы сидеть за компьютером. Тогда мужчина решил применить к ребенку кардинальные методы воспитания и ударил его кулаком по пальцу, передает Life.ru.

"Я закричал, а потом он мне сказал: "Быстро делать уроки", – вспоминает пострадавший мальчик. После этого у школьника сильно отекла рука и мать поехала с ним в больницу. Врачи диагностировали у ребенка перелом безымянного пальца на правой руке.

Мать мальчика рассказала, что после получения результатов судебно-медицинской экспертизы она планирует написать на бывшего мужа заявление в полицию. "Я бы хотела, чтобы его привлекли к уголовной ответственности, потому что по-другому он не понимает", – добавила женщина. Она также добавила, что сейчас вынуждена закрывать двери на другой замок, чтобы экс-супруг не смог снова попасть к ней в квартиру.

К сожалению, в алкогольном опьянении взрослые часто проявляют жестокость по отношению к детям. Так, ранее сообщалось, что в Якутии сотрудник детского сада жестоко избил своего шестилетнего племянника за то, что то порвал пятитысячную купюру. От полученных повреждений ребенок скончался.