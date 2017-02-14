Избивший ребенка чиновник подался в бега

Председатель комитета Департамента труда и занятости населения Томской области Артем Шипилов избил 13-летнего мальчика. Когда журналисты прибыли к чиновнику в офис для получения комментария, мужчина попытался сбежать.

Чиновник в состоянии алкогольного опьянения гулял вместе со своей дочерью в районе 1-ой Рабочей улицы. Ему показалось, что мальчик ударил его ребенка, и вступил с ним в драку.

"Это было днем, дети играли на снежной куче во дворе дома, а он гулял со своей пятилетней девочкой. Говорят, что от него пахло алкоголем", – рассказала мать потерпевшего Наталья. "У ребенка сотрясение головного мозга, сейчас он находится на лечении", – цитирует ее vtomske.ru.

Женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении сына. "В настоящее время по данному факту инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Позднее в сети появилась запись столкновения чиновника с ребенком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Артем Шипилов после непродолжительного разговора с мальчиком дважды толкнул его, из-за чего тот упал на землю.

Районные журналисты попытались взять комментарий у члена Департамента труда и занятости населения, однако тот вместо ответа начал бегать от них по коридорам. "Девушка, я попрошу меня не снимать, комментарии никакие не даю, обращайтесь в органы", – сказал он. Также Шипилов пытался спрятаться за комнатным растением и за листом бумаги.

После этого сотрудники СМИ обратились за информацией к начальнику Департамента труда и занятости населения Светлане Грузных, однако съемочную группу "буквально вытолкали" из ее кабинета. "Редакция программы "Новости здесь. Томск" намерена обратиться в правоохранительные органы и администрацию региона по факту воспрепятствования журналистской деятельности со стороны руководства областного департамента труда и занятости населения", – сообщается на сайте издания.

Напомним, в июне 2016 года экс-чиновник и бизнесмен Эраст Матаев избил девушку на Арбате и разбил ее телефон. В октябре суд прекратил рассмотрение дела в связи с примирением сторон. Потерпевшая подала соответствующее ходатайство. Бизнесмен извинился и возместил материальный ущерб, а также заявил, что раскаивается в содеянном.