Из-за землетрясения на Камчатке объявлена угроза цунами

Днем 29 марта на расстоянии 85 километров северо-восточнее поселка Крутоберегово Усть-Камчатского района, более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 6,7, передает РИА Новости. Основываясь на сейсмических данных, специалисты камчатского филиала Геофизической службы РАН объявили об угрозе возникновения цунами, которое может затронуть Усть-Камчатский район и село Никольское Алеутского района. Вместе с тем они подчеркнули, что подтверждений опасений от океанологов не поступало.

Успокоили местных жителей и в МЧС. "На Камчатке угрозы цунами в результате землетрясения нет", – говорится в сообщении регионального управления спасательного ведомства.