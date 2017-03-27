В Коми туристы нашли тело пропавшего священника

В Коми, в зимней избушке, туристы нашли замерзший труп священника храма Святого Виктора Глазовского иеромонаха Варфоломея, который пропал несколько месяцев назад. Причина смерти устанавливается.

Ранее на поиски пропавшего служителя храма вышли спасатели и полицейские, передает Flashnord. Об его исчезновении стало известно в январе 2017 года.