В Коми туристы нашли тело пропавшего священника

В Коми, в зимней избушке, туристы нашли замерзший труп священника храма Святого Виктора Глазовского иеромонаха Варфоломея, который пропал несколько месяцев назад. Причина смерти устанавливается.
Ранее на поиски пропавшего служителя храма вышли спасатели и полицейские, передает Flashnord. Об его исчезновении стало известно в январе 2017 года.
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