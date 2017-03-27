Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео

В одной из школ города Райчихинска (Амурская область) подрались две ученицы. По одной из версий, причиной конфликта стало то, что девочки не смогли поделить понравившегося им мальчика.

Кто-то из учеников образовательного заведения успел снять на камеру потасовку. Видно, что, пока соперницы жестоко бьют друг друга и таскают за волосы, другие школьники спокойно наблюдают за происходящим, отпуская шутливые комментарии.

Судя по всему, никто и не думал разнимать восьмиклассниц, пока в ситуацию не вмешался один из педагогов. Заместитель директора школы №15 Наталья Морозова подтвердила факт драки и заявила, что на данный момент руководство разбирается в причинах случившегося, передает "Амур.Инфо". По некоторым данным, школьницы не смогли поделить понравившегося им мальчика.