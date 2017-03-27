Жестокая драка школьниц из-за мальчика попала на видео
Кто-то из учеников образовательного заведения успел снять на камеру потасовку. Видно, что, пока соперницы жестоко бьют друг друга и таскают за волосы, другие школьники спокойно наблюдают за происходящим, отпуская шутливые комментарии.
Судя по всему, никто и не думал разнимать восьмиклассниц, пока в ситуацию не вмешался один из педагогов. Заместитель директора школы №15 Наталья Морозова подтвердила факт драки и заявила, что на данный момент руководство разбирается в причинах случившегося, передает "Амур.Инфо". По некоторым данным, школьницы не смогли поделить понравившегося им мальчика.
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