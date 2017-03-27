Под Москвой избили 87-летнего ученого-ракетчика

В подмосковном городе Королеве неизвестные напали на 87-летнего ученого-ракетчика Валерию Штанько. По предварительным данным, преступники ворвались в квартиру исследователя, избили женщину и украли крупную сумму денег.
На помощь пострадавшей пришли соседи: они заметили, что дверь в квартиру пенсионерки приоткрыта. Медики зафиксировали побои, но Штанько отказалась писать заявление в полицию из страха, что нападение может повториться, передает Life.ru.
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