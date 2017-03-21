Турнир по борьбе обернулся массовой дракой (видео)

В Каспийске во время турнира по борьбе произошла массовая драка болельщиков. Инцидент попал на видео.

Состязания проходили в Школе борьбы имени Курамагомедова. Как рассказали очевидцы, в перерыве одна группа болельщиков направилась к другой: завязалась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку, передает "Регион-онлайн".

Разнимать сцепившихся пришлось преподавателям и охране учебного заведения. Конфликт удалось погасить очень быстро, но зачинщики растворились в толпе.