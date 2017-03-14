Мужчина 19 лет хранил в квартире мину

В одной из квартир города Волхов Ленинградской области обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Как рассказал хозяин жилища, опасный предмет он нашел 19 лет назад и с тех пор хранил его дома, передает Flashnord.
В настоящее время боеприпас обезврежен. Он будет направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр.
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