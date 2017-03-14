Мужчина 19 лет хранил в квартире мину

В одной из квартир города Волхов Ленинградской области обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Как рассказал хозяин жилища, опасный предмет он нашел 19 лет назад и с тех пор хранил его дома, передает Flashnord.

В настоящее время боеприпас обезврежен. Он будет направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр.