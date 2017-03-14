Молодого петербуржца нашли повешенным в лесу

В лесопарке под Санкт-Петербургом нашли повешенным молодого человека. По предварительным данным, ему было около 20 лет. Он числился пропавшим без вести в правоохранительных органах Северной столицы, передает РИА ФАН.
О страшной находке в полицию сообщил местный житель. По факту происшествия ведется проверка.
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