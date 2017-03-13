Пес "Хатико" встретил главу Дагестана у трапа самолета

В аэропорту Махачкалы очевидцы сняли прибытие самолета главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Как видно на кадрах, лидера республики вышел встречать его пес породы акита-ину.

Как видно на кадрах, водитель одного из автомобилей президентской делегации вывел навстречу Абдулатипову его пса, передает Life.ru. Похоже, хозяин был рад увидеть своего питомца по кличке Басек.

Известно, что собаку легендарной породы акита-ину главе государства подарили около двух лет назад. Судя по всему, Абдулатипов очень привязан к своему очаровательному "Хатико".