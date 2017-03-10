Школьник сломал сверстнику нос из-за 220 рублей

В Архангельске 14-летний злоумышленник напал на двух сверстников. Под угрозой применения физической силы он потребовал деньги, передает Flashnord. Школьники отдали ему 220 рублей, но все равно были избиты. Позже у одного из пострадавших был диагностирован перелом носа.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение". Подросток уже явился с повинной и сообщил, что потребовал от сверстников деньги за то, что они "гуляли в его районе".