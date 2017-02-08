Жительница Апатитов потеряла аппетит из-за лапы крысы в хлебе

Жительница города Апатиты в Мурманской области Анна Кощеева рассказала, что нашла конечность грызуна в хлебе одной из местных пекарен. Она призналась, что до конца не уверена, принадлежит лапка крысе или мыши, однако отметила, что разница в этом случае незначительна. "После этого кошмара у меня пропал аппетит, особенно к хлебу", – цитирует Flashnord девушку. Она добавила, что обратилась за помощью в городскую лабораторию, но там ее перенаправили в Кировск. Однако времени, чтобы поехать туда, у Анны Кощеевой нет.