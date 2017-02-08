После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, как провожал в отставку своего заместителя по транспорту, экологии и благоустройству Евгения Липовича. "Я расстроился. Пришел попрощаться. Поблагодарил, обнял и пошел было к себе, да анекдот вспомнил", – цитирует его НСН. Анекдотом он решил поделиться не только с бывшим подчиненным, но и со своими подписчиками.

"Часовой вывел приговоренного на расстрел. Ночь кромешная, гроза, дождь как из ведра, грязь под ногами хлюпает. Ведет он бедолагу к оврагу и жалуется: "Да-а. Тебе-то хорошо, а мне-то еще обратно идти!"