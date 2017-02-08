Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю

Задолженность по зарплатам перед шахтерами города Гуково, расположенного в Ростовской области, будет полностью погашена к 1 июля. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий. По его словам, региональное правительство разработало дорожную карту по решению сложившейся ситуации. Долги по зарплате шахтерам начали выплачивать под Новый год.

Речь о погашении задолженности перед горняками шла в ходе встречи представителей Ростовской области нижней палаты российского парламента с главой региона Василием Голубевым. Как отметил Водолацкий, губернатор принимает все возможные меры для того, чтобы деньги были выплачены.

"На сегодняшний день 118,2 миллиона рублей из общей суммы задолженности, которая составляла 320 миллионов, уже выплачено, - проинформировал парламентарий. – До 1 июля задолженности по зарплате будут полностью погашены". Депутат отметил, что выплаты производятся из средств региональной корпорации развития.

При этом Виктор Водолацкий не исключил, что деньги могут быть выплачены и раньше, в мае. "Но губернатор взял для себя небольшой запас по времени в виде одного месяца, июня", – добавил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин сообщил, что в соответствии с законодательством определены и прорабатываются два варианта решения этой проблемы – привлечение заемных средств и реализация имущества предприятий-должников. "Единая Россия" держит на контроле вопрос с выплатами заработной платы шахтерам Ростовской области", – заявил Щаблыкин.

Более 60 шахтеров Ростовской области в августе 2016 года объявили голодовку из-за задолженностей по зарплате. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. В декабре внимание коллег на проблему обратили депутаты-единороссы Максим Щаблыкин и Виктор Водолацкий. После этого начались выплаты, и горняки голодовку прекратили.

Погашение долга продолжилось в 2017 году, с начала января было перечислено около 48 миллионов рублей. В настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела в отношении руководства компании – владельца шахты. Топ-менеджерам вменяют невыплату зарплат, злоупотребление полномочиями и налоговое преступление.



