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Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек

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Житель Челябинска выбросил двух котов из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Животные скончались. Мужчина объясним свой поступок поведением котов. По его словам, домашние питомцы постоянно гадили в тапки, передает "Ура.ру".

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести месяцев ареста. Первое заседание по делу назначено на 16 февраля. Погибшие коты принадлежали жене злоумышленника.

8 февраля 2017, 11:53

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