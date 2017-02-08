Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек

Житель Челябинска выбросил двух котов из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Животные скончались. Мужчина объясним свой поступок поведением котов. По его словам, домашние питомцы постоянно гадили в тапки, передает "Ура.ру".

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести месяцев ареста. Первое заседание по делу назначено на 16 февраля. Погибшие коты принадлежали жене злоумышленника.