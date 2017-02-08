Домашние питомцы постоянно гадили в тапки
Многодетная мать из Подмосковья получила сильные ожоги
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
Пожар начался в то время, когда мать пятерых детей ушла за дровами для отопления печи, сообщает "Газета.ру". В ее отсутствие Юля играла со своими братьями и сестрами в возрасте от полутора до девяти лет.
При возгорании девочка какое-то время безуспешно пыталась потушить пламя водой. Когда она поняла, что ей не удается справиться с огнем, она разбила в комнате окно, выбросила на улицу одеяло и вытащила на него своих братьев и сестер.
Через некоторое время на помощь Юле пришел сосед. После этого девочка потеряла сознание.
"Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или физических возможностей. Главное – в экстренной ситуации проявить силу духа, смелость и упорство в борьбе с обстоятельствами. Десятилетняя девочка Юлия Чернова проявила все эти качества наравне со взрослым человеком", – заявили в МЧС.
На данный момент жизни Юли ничего не угрожает. Отметим, что все находившиеся в сгоревшем доме вещи были уничтожены.
Напомним, ранее жительница поселка Анискино Щелковского района во время пожара выкинула в окно шестерых детей, тем самым спасая их от гибели. При этом сама мать не сумела выбраться из горящего дома. Позднее она была госпитализирована с сильными ожогами.
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