Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер

Десятилетняя жительница Белгородской области Юлия Чернова спасла из горящего дома трех братьев и двух сестер. Сама девочка после геройского поступка потеряла сознание.

Пожар начался в то время, когда мать пятерых детей ушла за дровами для отопления печи, сообщает "Газета.ру". В ее отсутствие Юля играла со своими братьями и сестрами в возрасте от полутора до девяти лет.

При возгорании девочка какое-то время безуспешно пыталась потушить пламя водой. Когда она поняла, что ей не удается справиться с огнем, она разбила в комнате окно, выбросила на улицу одеяло и вытащила на него своих братьев и сестер.

Через некоторое время на помощь Юле пришел сосед. После этого девочка потеряла сознание.

"Оказаться героем может каждый, независимо от возраста, пола, образования или физических возможностей. Главное – в экстренной ситуации проявить силу духа, смелость и упорство в борьбе с обстоятельствами. Десятилетняя девочка Юлия Чернова проявила все эти качества наравне со взрослым человеком", – заявили в МЧС.

На данный момент жизни Юли ничего не угрожает. Отметим, что все находившиеся в сгоревшем доме вещи были уничтожены.

Напомним, ранее жительница поселка Анискино Щелковского района во время пожара выкинула в окно шестерых детей, тем самым спасая их от гибели. При этом сама мать не сумела выбраться из горящего дома. Позднее она была госпитализирована с сильными ожогами.