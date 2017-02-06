Житель Мурманской области откусил нос знакомому

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В Мурманской области в суд передано уголовное дело в отношении жителя Оленегорска Евгения Мухи, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, передает Flashnord. Следствие установило, что мужчина умышленно откусил кончик и левое крыло носа своему сопернику во время драки. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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