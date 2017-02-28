На Урале пара назвала свою дочь Россией

В Тобольске новорожденная девочка получила имя Россия. Ее родители, которые живут гражданским браком, решили не пояснять свой выбор, сообщает URA.RU.
"Мы удивились. Спросили, почему решили так назвать. Они ответили: "Мы так хотим!" Молодежь..." — рассказала председатель городского комитета ЗАГС Галина Остякова.
Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года
СМИ выяснили причину алкогольного опьянения супруги актера
Избранник дизайнера ошарашил репортеров рассказом об их отношениях
Он станет самым теплым за последние десять лет