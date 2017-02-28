На Урале пара назвала свою дочь Россией

В Тобольске новорожденная девочка получила имя Россия. Ее родители, которые живут гражданским браком, решили не пояснять свой выбор, сообщает URA.RU.

"Мы удивились. Спросили, почему решили так назвать. Они ответили: "Мы так хотим!" Молодежь..." — рассказала председатель городского комитета ЗАГС Галина Остякова.