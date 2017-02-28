Глава Дагестана объяснил "бегство кавказцев" в Москву
Жители Дагестана "бегут в Москву" из-за плохого социального обеспечения, заявил глава республики Рамазан Абдулатипов на деловом завтраке в рамках инвестфорума в Сочи. По словам политика, в регионе оно на 60% ниже, чем в столице.
"Мы говорим, что кормим Кавказ, а в течение десятилетий республики региона занимают последние места по бюджетному обеспечению. Получается, мы веками закладываем кризис", – цитирует Абдулатипова RNS.
"Мы 200 лет одна страна, мы побратались, но это слова и политика. А под политикой нужна экономика", – подчеркнул он. Глава республики заверил, что стабильность достигнута, "но пока Дагестан находится в постреабилитационном режиме".
Абдулатипов напомнил, что в 2017 году региону увеличили субсидии на 6,3 миллиарда рублей. Однако "нужны проекты, чтобы использовать не бюджетные деньги, а источники финансирования на местах".
Глава Дагестана оценил и уровень развития промышленности Северного Кавказа. По его словам, в этой сфере заняты около 5% населения республики, хотя в начале XX века показатель составлял 7%. "Если мы по промышленности опустились на феодальный уровень, то возрождается Средневековье. Нас захлестнуло невежество", – заключил Абдулатипов.
В октябре 2016 года министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил, что пора перестать считать регион дотационным и изменить его имидж. "Кавказ умеет зарабатывать деньги и, как мы говорили, Кавказ может кормить Россию", – подчеркнул чиновник.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Северо-Кавказский федеральный округ улучшил показатели в социально-экономической сфере, но проблемы еще остались. По его словам, регион лидирует в стране по уровню безработицы.
Правительство России определило размер дотаций Северному Кавказу и Крыму на 2017 год. Как писали Dni.Ru, Чечня получит из федерального бюджета 40,4 миллиарда рублей, Дагестан – 52,4 миллиарда рублей, Якутия — 36,6 миллиарда рублей, Камчатка — 37,16 миллиарда рублей.
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