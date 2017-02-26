Голая женщина выжила при падении с пятого этажа

Из окна пятого этажа дома на улице Чкалова в Ярославле выпала голая женщина, передает портал Progorod76.ru. Очевидцы рассказали, что она несколько минут просидела в снегу, после чего к ней подошли сотрудники полиции. Правоохранители, в свою очередь, передали 46-летнюю пострадавшую врачам скорой помощи. У женщины были диагностированы перелом таза и плеча. По факту произошедшего проводится проверка.