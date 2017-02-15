В Пскове убийца записал на телефон свое преступление

Сотрудники управления Следственного комитета по Псковской области передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве девушки. Преступник неосознанно помог правоохранителям доказать его вину: он записал нападение на камеру телефона, передает Flashnord.

Предположительно, когда злоумышленник избивал жертву, на его смартфоне случайно включился фонарик, а вместе с ним и видеозапись. При этом мужчина категорически отрицал свою причастность к преступлению.