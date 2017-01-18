Подчиненные Голодец подрались в центре Москвы

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов в центре Москвы. В потасовке участвовали более 20 человек.

Инцидент произошел в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице, где чиновники устроили вечеринку. В разгар праздника подчиненные Ольги Голодец вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с другой компанией, отдыхавшей в заведении. Оппонентами чиновников оказались сотрудники частной фирмы.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, охранникам бара пришлось разнимать разбушевавшихся мужчин, сообщает Life.ru. "Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчиненных Ольги Голодец скрылись", – рассказал собеседник издания. На место происшествия была вызвана полиция. Стражи порядка опросили участников потасовки, а сбежавших объявили в розыск.

О побоях заявили лишь работники правительства, в частности помощник зампреда Илья Баринов. Он рассказал, что несколько человек избили его у входа в "Кадриль". "Наряд полиции вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Он также участвовал в драке, но повреждений не получил", – уточнил собеседник издания.

Напомним, что без драки не обошелся и корпоратив членов украинской партии "Блок Петра Порошенко". За час депутаты умудрились ввязаться сразу в две потасовки. Многие VIP-гости ушли с вечеринки через полчаса после начала, опасаясь внимания карауливших у входа журналистов.

Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. Президент Украины удивил соратников идеализированным докладом о положении дел в стране.