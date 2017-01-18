Выяснились новые подробности крупной драки, произошедшей в центре Москвы
Агрессивного мужчину поймали на северо-западе столицы
Подчиненные Голодец подрались в центре Москвы
Инцидент произошел в караоке-баре "Кадриль" на Пушечной улице, где чиновники устроили вечеринку. В разгар праздника подчиненные Ольги Голодец вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с другой компанией, отдыхавшей в заведении. Оппонентами чиновников оказались сотрудники частной фирмы.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, охранникам бара пришлось разнимать разбушевавшихся мужчин, сообщает Life.ru. "Несколько человек получили травмы и обратились в медпункт, а избившие подчиненных Ольги Голодец скрылись", – рассказал собеседник издания. На место происшествия была вызвана полиция. Стражи порядка опросили участников потасовки, а сбежавших объявили в розыск.
О побоях заявили лишь работники правительства, в частности помощник зампреда Илья Баринов. Он рассказал, что несколько человек избили его у входа в "Кадриль". "Наряд полиции вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин. Он также участвовал в драке, но повреждений не получил", – уточнил собеседник издания.
Напомним, что без драки не обошелся и корпоратив членов украинской партии "Блок Петра Порошенко". За час депутаты умудрились ввязаться сразу в две потасовки. Многие VIP-гости ушли с вечеринки через полчаса после начала, опасаясь внимания карауливших у входа журналистов.
Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. Президент Украины удивил соратников идеализированным докладом о положении дел в стране.
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