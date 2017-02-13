Красногорский учитель попался на распространении порно в школе

В правоохранительные органы Красногорского района Московской области поступила информация о том, что в одной из школ города преподаватель распространял порнографические материалы среди несовершеннолетних. Учитель уже уволен. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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